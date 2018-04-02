Banu İşçi Sezen'e Dünya İk Kongresi'nden Liderlik Ödülü

Turkcell Akademi'nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi, Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde 'Telekom ve Teknoloji Sektöründe Kadın Lider' ödülüne layık görüldü. Turkcell Akademi de aynı etkinlikte eğitime getirdiği yenilikçi çözümlerle 'Yılın Eğitim Şirketi' seçildi.

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Dünya İK Kongresi'nde (World HRD Congress) ikinci kez liderlik ödülünü aldı. Banu İşçi Sezen, bu yıl 27'ncisi düzenlenen kongrede 'Telekom ve Teknoloji Sektöründe Kadın Lider' ödülüne layık görüldü. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre oluşturduğu stratejilerle, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle pek çok ilki hayata geçiren Turkcell Akademi'nin başarılı şekilde bugünlere gelmesini sağlayan Sezen, Dünya İK Zirvesi tarafından daha önce de 'İK'da Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın İlk 50 Lideri' arasında gösterilmiş ve ödül almıştı. Turkcell Akademi de kongrede, eğitime getirdiği yenilikçi çözümlerle 'Yılın Eğitim Şirketi' seçildi.

Açıklamada görüşleri bulunan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Üç yıl önce başlattığımız ve geldiğimiz noktada bizi dünyada bir ilk haline getiren dijital operatör olma vizyonuyla eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attık. Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarımızın takdirle karşılanması bizim için mutluluk verici. Bu başarının temelinde gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle insana, sektöre ve topluma değer katma anlayışımız yer alıyor. Türkiye'de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bu ödül de bunca yıldır bu alana yaptığımız stratejik yatırımın bir yansıması. Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdiğimiz eğitimlerle milyonlara ulaştık. İlk başta kurumsal üniversite olarak yola çıktığımız Turkcell Akademi'nin içeriğini hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik olarak geliştirdik. Bu kapsamda dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirlikleri gerçekleştirdik. Türkiye'de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, platformumuzu büyütmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle 'insana' faydalı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turkcell Akademi, 'Yılın Eğitim Şirketi' seçildi

Dünya İK Kongresi kapsamında Turkcell Akademi'ye ise 'Yılın Eğitim Şirketi' ödülü verildi. Turkcell Akademi, 2006'dan bu yana uzaktan öğrenme kanalı ve yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 17 milyon 500 bin saat eğitim verdi. 600'ün üzerinde eğitmen tarafından verilen bu eğitimler kapsamında, Turkcell Akademi'de sadece 2017 yılında Turkcell Grup ekosisteminde yer alan 1 milyon 200 bin kişiye ulaşılarak yaklaşık 2 milyon 100 bin saat eğitim verildi; ortalama kişi başı eğitim 64 saat olarak gerçekleşti. - İSTANBUL