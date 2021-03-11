BANÜ'de "Yükü İnsanlık Olan Kurtuluş Gemi" fotoğraf sergisi açıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) "Yükü İnsanlık Olan Kurtuluş Gemi" başlıklı fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, açılışta sergi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Törende konuşan Özdemir, serginin Bandırma açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sarı ise sergideki fotoğrafların Erhan Cerrahoğlu'nun arşivinden oluştuğunu belirtti.

Kurtuluş gemisi anma programlarını her yıl düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini anlatan Sarı, "Bandırma bir deniz ve liman kenti ancak bugüne kadar denizcilik tarihi ve değerlerine pek sahip çıkılmamış. Bandırma'da bir denizcilik kültürünü yerleştirmek ve yaşatmak istiyoruz." dedi.

Sergi, 15 gün ziyarete açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen