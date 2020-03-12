BANÜ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası öğrenci kayıtları durduruldu Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020-2021 akademik yılı için uluslararası öğrenci kayıtlarının durdurulduğu bildirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020-2021 akademik yılı için uluslararası öğrenci kayıtlarının durdurulduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının uyarıları çerçevesinde gerekli tedbirler alınıp, uygulanıyor.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir başkanlığında oluşturulan Enfeksiyonla Mücadele Kurulunca alınan önlemler kapsamında, üniversitenin tüm yerleşkesinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

El hijyeni sağlamak için cilt temizleyici dezenfektan ünitelerinin konulduğu üniversitede, tüm öğrencilerin, akademik ve idari personelin, değişim programı, kongre, toplantı gibi nedenlerle yurt dışına yapacakları seyahatler iptal edildi.

Üniversitede yapılması planlanan her türlü toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası ve yarışmalar da ertelendi.

Öte yandan, üniversite merkez yerleşkesi ve yurt dışında yapılması planlanan "Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" da ertelenirken, 2020-2021 akademik yılı için uluslararası öğrenci kayıtları da geçici olarak durduruldu.

Ayrıca, yurt dışından yeni dönen öğrenciler, akademik ve idari personel de devamsızlıktan 14 gün muaf tutulacak.

Kaynak: AA