BANÜ'de "Düşmeyen Cephe Çanakkale" resim sergisi açıldı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde (BANÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla "Düşmeyen Cephe Çanakkale" resim sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde (BANÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla "Düşmeyen Cephe Çanakkale" resim sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.
Ressam Gülsüm Sönmez'in Çanakkale Savaşı'ndaki sahneleri resmettiği ve 19 resimden oluşan sergisinin açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Garnizon Komutanı Hava Pilot. Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ve vatandaşlar katıldı.
Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.
BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, ressam Gülsüm Sönmez'e plaket takdim etti.
Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki serginin 20 Mart'a kadar açık olacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen