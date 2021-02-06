BANÜ'de 2015-2020 dönemi tanıtım ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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BANÜ'de 2015-2020 dönemi tanıtım ve değerlendirme toplantısı yapıldı

06.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:52
BANÜ'de 2015-2020 dönemi tanıtım ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2015-2020 dönemi tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2015-2020 dönemi tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte iki üniversitenin olmasının büyük avantaj olduğuna dikkati çekti.

Şıldak, üniversitedeki çalışmaları da çok beğendiğini vurgulayarak, "Beş yıllık kısa sürede çok önemli adımlar atmışsınız. Ben de sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de üniversitenin gün geçtikçe geliştiğini ve büyüdüğünü söyledi.

Özdemir, üniversite yerleşkelerinin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları üzerinden inşaatı devam eden binalarla ilgili de detay vererek bilgi paylaşımında bulundu.

Program, il ve ilçe protokol üyeleriyle günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Toplantıya, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tarık Hekimoğlu, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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