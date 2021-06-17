Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar geldi ki...
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Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar geldi ki...

Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar geldi ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan 'Afrodit' filminden bir sahnesinden paylaştığı fotoğrafa öyle bir yorumlar geldi ki... İşte detaylar...

Banu Alkan, 1987 yılında çekilen 'Afrodit' filminden fotoğraf paylaştı. Beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Alkan'a takipçilere, "10 tane Serenay Sarıkaya eder", "Muhteşem bir fizik", "Böyle güzellik gelmez", "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", "Kylie Jenner halt etmiş" ve "Camiada teksiniz" gibi yüzlerce yorumlar geldi.

Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar geldi ki...

Kaynak: Snob Magazin

Gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafını paylaşan Banu Alkan'a yorum yağdı
Gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafını paylaşan Banu Alkan'a yorum yağdı
Haber Yorumları
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