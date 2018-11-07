Bantboru'nun İhracat Değerinde Ortalamayı 5'e Katladı

Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi BANTBORU'nun kendi teknolojisi ile geliştirip ürettiği katma değerli ürünler, yüksek ihracat değeri ile dikkat çekiyor.