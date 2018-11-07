Bantboru'nun İhracat Değerinde Ortalamayı 5'e Katladı
Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi BANTBORU'nun kendi teknolojisi ile geliştirip ürettiği katma değerli ürünler, yüksek ihracat değeri ile dikkat çekiyor.
Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi BANTBORU'nun kendi teknolojisi ile geliştirip ürettiği katma değerli ürünler, yüksek ihracat değeri ile dikkat çekiyor.
Kaynak: Dunya.com