Bantboru'nun İhracat Değerinde Ortalamayı 5'e Katladı

Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi BANTBORU'nun kendi teknolojisi ile geliştirip ürettiği katma değerli ürünler, yüksek ihracat değeri ile dikkat çekiyor.

Bantboru'nun İhracat Değerinde Ortalamayı 5'e Katladı

Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi BANTBORU'nun kendi teknolojisi ile geliştirip ürettiği katma değerli ürünler, yüksek ihracat değeri ile dikkat çekiyor.

Kaynak: Dunya.com

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