BANSİAD sektörel ve ulusal ekonomi politikalarına katkı sağlamayı hedefliyor
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BANSİAD sektörel ve ulusal ekonomi politikalarına katkı sağlamayı hedefliyor

BANSİAD sektörel ve ulusal ekonomi politikalarına katkı sağlamayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Bandırma Sanayici ve İş İnsanları (BANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu, dernek olarak sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bandırma Sanayici ve İş İnsanları (BANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu, dernek olarak sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Dedeoğlu, Edincik Mahallesi'ndeki bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, iş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıktıklarını belirtti.

İş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olduklarını ifade eden Dedeoğlu, dernek olarak sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

BANSİAD olarak temel amaçlarının Bandırma ve çevresinde yaşanan sosyoekonomik sorunlara çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçmişte olduğu gibi bu dönem ve önümüzdeki dönemlerde de çalışma ve katkılarımıza devam edeceğiz. Özellikle şehrimiz Bandırma'nın ekonomik ve sosyal gelişme potansiyeline katkı sağlamak ve şehrimiz insanlarına yararlı projeler planlayarak hayata geçirmeye çalışacağız. Şehrimizdeki resmi kurum ve kuruluşlar, özel işletmelerle de işbirliği içinde çözüm odaklı işler yapacağımıza inancım tamdır. Kadınların da öncelikle kadınları kucaklamaları gerekir. İnanıyorum ki dünyayı kadınlar ve gençler değiştirecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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BANSİAD sektörel ve ulusal ekonomi politikalarına katkı sağlamayı hedefliyor - Haberler Ekonomi
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