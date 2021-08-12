BANSİAD Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Funda Dedeoğlu seçildi
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BANSİAD Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Funda Dedeoğlu seçildi

BANSİAD Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Funda Dedeoğlu seçildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (BANSİAD) başkanlığına Funda Dedeoğlu seçildi.

Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (BANSİAD) başkanlığına Funda Dedeoğlu seçildi.

Genel kurulda, "Bandırma Sanayicileri ve İşadamları Derneği" unvanı, "Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği" olarak değiştirildi.

BANSİAD'ın 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Küçükköseleci, toplantıda yaptığı konuşmada, "3 yıl önce çıktığımız bu yolda destekleriniz için başta siz değerli üyelerimiz ve yönetim kuruluma ayrı ayrı teşekkür ederim. Funda hanıma görevimi devrettiğim için çok mutluyum. Yeni başkanımıza ve yönetim kurulumuza yeni görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

Başkanlığa getirilen Dedeoğlu ise bu onurlu görevi devraldığı için son derece memnun olduğunu belirterek, "Yeni dönemde sizlerle ve yeni yönetimimizle birlikte BANSİAD'a güzel işler yaparak hayırlı bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

Kurullara seçilen üyeler şu isimlerden oluştu: Hüseyin Küçükköseleci, Ozan İbrahim Tüm, Adem Yılmaz, Ertan Demirkapı.

BANSİAD Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Funda Dedeoğlu seçildi
BANSİAD Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Funda Dedeoğlu seçildi
BANSİAD Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Funda Dedeoğlu seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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