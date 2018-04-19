Bansiad'ın Nisan Ayı Toplantısı

Bandırma Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (BANSİAD) aylık toplantısına Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza katıldı.

Dernek binasında gerçekleşen toplantıda, BANSİAD Başkanı Cengiz Küçükköseleci üyeler tarafından hazırlanan ve kentin sorunlarını ilgilendiren soruları Mirza'ya sordu.

Mirza, Küçükköseleci'nin konuşmasının ardından BANSİAD'ın kurulduğu günden bu yana kentin gelişmesi, büyümesi ve çağdaşlaşması için çok şey başardığını söyledi.

Bandırma'nın iş dünyasını temsil eden, üretim yapan, istihdam ve katma değer yaratan BANSİAD üyelerini kutlayan Mirza, "Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Bandırma'nın gelirleri azaldı. 100 kilometre öteden buraya hizmet gelemiyor. Büyükşehir büyük projeler yapmalı. Kavşakları, arıtmaları yapmalı. Gelsinler benim Cinçukuru ve Livatya projelerimi yapsınlar. Trafik ve parklar ilçemizin birinci sorunu." diye konuştu.

İlçenin birçok sorununun masaya yatırıldığı toplantıda iş adamları İsmail Tunçbilek ve Aykut Kayaoğlu'na üyelik rozetleri Mirza ve Küçükköseleci tarafından takıldı.