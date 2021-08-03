Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı
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Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı Eyüpsultan'da bankta unutulan cep telefonu ve cüzdanı kendisininmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı.

Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bankta unutulan cep telefonu ve cüzdanı kendisininmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı.

Eyüpsultan Göktürk Caddesin üzerinde kuaför salonu işleten Çetin Tekin cep telefonu ve cüzdanını dükkanın karşısındaki bankta unuttu. Caddeden geçen bir kadın, bank üzerinde duran cüzdan ve cep telefonunu fark ederek banka oturdu. Şüpheli kadın, bir süre etrafı gözetledikten sonra cep telefonu ve cüzdanı alarak kayıplara karıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Telefon ve cüzdanı alan şahıs yakalandı

Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Çetin Tekin, Göktürk Polis Merkez Amirliğine giderek şikayetçi olurken güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadını yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süren çalışmanın ardından cep telefonu ve cüzdanı kendisininmiş gibi alan hırsız kadın yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alan hırsız kadın yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı
Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı
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