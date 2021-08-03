Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldı
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Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da bir şahıs bankta unutulan cep telefonu ve cüzdanı kendisininmiş gibi aldı.

Eyüpsultan'da bir şahıs bankta unutulan cep telefonu ve cüzdanı kendisininmiş gibi aldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Caddesinde yaşandı. Cadde üzerinde kuaför salonu işleten Çetin Tekin cep telefonu ve cüzdanını dükkanın karşısındaki bankta unuttu. Caddeden geçen bir kişi, bank üzerinde duran cüzdan ve cep telefonunu fark ederek banka oturdu. Şüpheli şahıs, bir süre etrafı gözetledikten sonra cep telefonu ve cüzdanı alarak kayıplara karıştı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Çetin Tekin, Göktürk Polis Merkez Amirliğine giderek şikayetçi olurken güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Furkan Tan - Doğan Can Cesur/İHA)

Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldı
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldı
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldı
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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