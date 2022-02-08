BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okulun bahçesinden oturduğu banka sağ ağayı sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okulun bahçesinden oturduğu banka sağ ağayı sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gazi Mahallesi Av. Kemal Akça İlk-Orta Okulu'nda meydana geldi. 1. sınıf öğrencisi Turkan Çelik teneffüste okulun bahçesinde yer alan kameriyedeki banka oturdu. Çelik'in sağ ayağı bankın oturak bölümündeki demirlerin arasına sıkıştı. Öğretmenlerinin ihbarı üzerine okula itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri bankın demir kısmını gererek öğrencinin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Çelik, banktan kurtarıldıktan sonra sınıfına giderek dersine devam etti.

BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI

BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI

BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gazipaşa, Antalya, İtfaiye, Banka, Güncel, Haber

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