Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri yeniden açık artırmayla satılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri yeniden açık artırmayla satılacak

Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri yeniden açık artırmayla satılacak
BBC - Haberler | Dünya

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin, daha önce 'Kırmızı Balonlu Kız' adını taşıyan ve satıştan sonra kendisini kısmen imha eden eseri, bu kez 'Çöpteki Aşk' adıyla yeniden açık artırmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin daha önce 'Kırmızı Balonlu Kız' adını taşıyan ve müzayedede satıldıktan sonra kısmen parçalanan eseri, şimdi 'Çöpteki Aşk' adıyla Ekim ayında yeniden açık artırmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Aykırı duruşu ve çarpıcı duvar resimleriyle tanınan Banksy, 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eserinin, 2018 yılında Sotheby's müzayede salonunda satıldıktan hemen sonra, çerçevesine yerleştirilimiş kesme cihazıyla kendisini imha etmeye başlamasıyla sanat dünyasını bir kez daha sarsmıştı.

Eseri açık artırmada satın alan koleksiyoncu, 1 milyon 100 bin sterlin ödemişti.

Tuvalin alt yarısı kalın kenarlı çerçeveye gizlenmiş doğrama mekanizması tarafından lime lime edilmiş ve geriye sadece beyaz fon üzerinde tek bir kırmızı balon olan kısım kalmıştı.

'Kırmızı Balonlu Kız'ın kendisini parçalayışı izleyicileri şaşkına çevirmiş, Banksy de bu anın videosunu Instagram sayfasından Picasso'nun "Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür" alıntısıyla paylaşmıştı.

Banksy videonun altına düştüğü notta, "Birkaç yıl önce, bir gün açık arttırmada satılması ihtimaline karşı tablonun içine gizlice bir kağıt öğütme cihazı yerleştirmiştim" diye yazmıştı.

Tablo parçalandıktan sonra 'Çöpteki Aşk' adını aldı ve uzmanların tahmin ettiği gibi değeri de yükseldi. Eserin 14 Ekim'de Sotheby's müzayede salonunda yapılacak açık artırmada 4 ila 6 milyon sterline satılabileceği tahmin ediliyor.

Kalp şeklindeki kırmızı bir balona uzanan küçük bir kız çocuğunu canlandıran 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosunun orijinali Londra'nın doğusunda bir duvara şablonla çıkarılmış, sayısız kere kopyalanıp Banksy'nin en çok bilinen görsellerinden biri haline gelmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Metin Çekmez Deniz Akkaya
Spor Marcao Max Meyer Salih Uçan Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri yeniden açık artırmayla satılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:23:53. #1.16#

title