Banksy'nin fonladığı gemi göçmenleri kurtarmak için Akdeniz'e açıldı
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Banksy'nin fonladığı gemi göçmenleri kurtarmak için Akdeniz'e açıldı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin finansmanını sağladığı bir gemi, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yardım için Akdeniz'e açıldı.

Banksy'nin fonladığı gemi göçmenleri kurtarmak için Akdeniz'e açıldı
28.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:25

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin finansmanını sağladığı bir gemi, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yardım için Akdeniz'e açıldı.

Banksy eserlerinin satışından elde ettiği gelirin bir kısmını, eski bir Fransız donanma gemisinin satın alınarak göçmenleri kurtarma operasyonunda kullanılması için bağışladı. Sanatçı, geminin güvertesine de kalp şeklinde bir can simidi tutan bir kız çizdi.

Gemiye, Fransız anarşist feminist Louise Michel'in adı verildi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Banksy, geçmişte sivil toplum örgütlerinin kurtarma gemilerinin kaptanlığını yapan Pia Klemp'e ulaşarak Akdeniz'de göçmenleri kurtaracak bir gemiye finansman sağlamak istediğini söyledi.

Banksy geçen Eylül ayında Alman kaptan Klemp'e yazdığı e-postada "Ben Birleşik Krallık'tan bir sanatçıyım ve göç kriziyle ilgili bazı eserler yaptım, elbette bunlardan gelen parayı elimde tutamam. Bu parayı yeni bir tekne almak falan için kullanabilir misin?" dedi.

Kaptan Klemp ilk önce bunu bir şaka sansa da sonunda Banksy'nin finansmanıyla alınan gemi 18 Ağustos'ta Orta Akdeniz'e açıldı.

Louise Michel gemisi için açılan internet sitesinde verilen bilgiye göre gemi Perşembe günü 89 kişiyi kurtardı. Louise Michel, göçmenlerin karaya çıkarılabilmesi için güvenli bir liman açılmasını talep etti.

Louise Michel sitesinde, "Avrupa devletleri Sahil Güvenlik birimlerine, Avrupalı olmayanlardan gelen yardım çağrılarını yanıtlamamaları talimatı veriyor ve çaresiz insanları umutsuzca denizde sürüklenmeye terk ediyor" deniliyor.

Ayrıca, "Geminin kaptanı ve mürettebatını, Avrupa çapından kurtarma konusunda deneyimli bir ekip oluşturuyor. Gemide yatay hiyerarşi ve vegan bir diyet uygulanıyor" bilgisi de veriliyor.

201 göçmeni taşıyan gemi 5 gündür liman bekliyor

Orta Akdeniz hattında arama-kurtarma misyonu yürüten sivil toplum kuruluşu gemilerinden Sea-Watch 4 ise kurtardığı 201 göçmenle birlikte 5 günden uzun süredir güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

Alman Sea Watch örgütüne ait olan gemi, ilk seferine 15 Ağustos'ta çıkmış ve ilki 22 Ağustos'ta olmak üzere 3 ayrı kurtarma operasyonunda Libya açıklarında 201 kişiyi kurtarmıştı.

Ağırlıkla Libya ve Tunus üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kullandığı Orta Akdeniz hattında AB öncülüğünde arama-kurtarma misyonu yürütülmemesi ve bu misyonu üstlenen sivil toplum kuruluşlarına yasal ve lojistik kısıtlamalar getirilmesi eleştirilere yol açıyor.

Özellikle bu hattaki güvenli limanlara sahip olan İtalya ve Malta, göçmenleri kurtaran yardım gemilerine zorluk çıkardıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

İtalya'nın, Libya'dan denize açılan göçmenlerin denizde durdurularak tekrar bu ülkeye götürülmesi için Libya Sahil Güvenliği ile yaptığı anlaşma da tepki çekiyor.

Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu uluslararası kurumlar ve insan hakları dernekleri, Libya'nın güvenli bir liman olmadığını, göçmenlerin bu ülkede ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığını vurgulayarak göçmenlerin tekrar Libya'ya götürülmesine karşı çıkıyor.

Banksy'nin finanse ettiği Louise Michel gemisinde görev yapan kaptan Pia Klemp de Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, geminin yüksek hızı sayesinde zor durumdaki göçmen teknelerine Libya Sahil Güvenlik birimlerinden önce ulaşmasını umduklarını söyledi.

BBC
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