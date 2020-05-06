Banksy İngiltere'de bir hastaneye resim hediye etti
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Banksy İngiltere'de bir hastaneye resim hediye etti

Banksy İngiltere'de bir hastaneye resim hediye etti
06.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:15

Banksy'nin yeni bir eseri İngiltere'deki Southampton General Hastanesi'nde ortaya çıktı.

Banksy'nin yeni bir eseri İngiltere'deki Southampton General Hastanesi'nde ortaya çıktı.

Büyük kısmı siyah beyaz olan bir metrekare boyutundaki resim, hastane yönetimi tarafından acil servis girişine asıldı.

Resimde bir çocuğun oyuncak sepetindeki süper kahramanlar yerine, pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor.

Hemşirenin elini, Süpermen'in göreve uçarken yaptığı gibi ileri doğrulttuğu görülüyor.

Maske ve bone takan hemşirenin önlüğündeki kızıl haç ise resimdeki tek renk.

Banksy, resimle birlikte hastane çalışanlarına da bir not gönderdi:

"Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum."

Resim sonbahara kadar hastane girişinde sergilendikten sonra geliri Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacak.

Southampton Üniversite Hastanesi Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı CEO'su Paula Head, "Hastanemizde çok sayıda sevdiğimiz arkadaşımız ve çalışanımızı kaybettik, bu trajik kayıplardan doğrudan etkilendik" dedi ve ekledi:

"Banksy'nin, Ulusal Sağlık Sistemi'nde bulunan herkesin olağanüstü çabasına teşekkür etmek için bizim hastanemizi seçmesi büyük bir onur.

"Hastanedeki herkes tarafından büyük değer görecek bir resim bu. İnsanlar o yoğunluğun içinde bir anlığına da olsa bu resme bakıp düşünecekler. Hastanemizde çalışanların yanı sıra hastalarımız için de büyük bir moral olacak."


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