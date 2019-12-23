Banksy'den 'Hz. İsa'nın doğumu ile İsrail'in ayırım duvarını' yorumlayan eser
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Banksy'den 'Hz. İsa'nın doğumu ile İsrail'in ayırım duvarını' yorumlayan eser

Kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin yeni maket çalışması "Beytüllahim'in Yarası", işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi

23.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:50
Banksy'den 'Hz. İsa'nın doğumu ile İsrail'in ayırım duvarını' yorumlayan eser

Kamuya açık alanlarda yaptığı grafiti tarzı resimlerle tanınan ancak kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin yeni maket çalışması "Beytüllahim'in Yarası", işgal altındaki 'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi.


Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin işletmecisi Vessam Selsa, Banksy'nin söz konusu çalışmasının Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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