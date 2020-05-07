Banksy'den hemşireler için "süper kahraman" eseri
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Banksy'den hemşireler için "süper kahraman" eseri

Banksy'den hemşireler için
07.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:20

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını süper kahramana benzeterek resmettiği eserini İngiltere'de bir hastaneye hediye etti.

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını süper kahramana benzeterek resmettiği eserini İngiltere'de bir hastaneye hediye etti. Eserin daha sonra sağlık çalışanları için açık artırmayla satılacağı belirtildi.

Çarpıcı duvar resimleriyle tanınan İngiliz sanatçı Banksy, karantina sürecinde hemşireler için bir eser resmetti. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarını süper kahramana benzeterek resmeden Banksy, eserini İngiltere'deki Southampton General Hastanesine hediye etti. Siyah beyaz olan resim, hastane yönetimi tarafından acil servis girişine asıldı. Eserde tek renk unsuru ise maske ve bone takan hemşirenin önlüğündeki kızıl haç oldu. Eserin daha sonra sağlık çalışanları için açık artırmayla satılacağı öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına özveri ve çabalarından dolayı teşekkür eden Banksy, bir çocuğun sepetindeki oyuncakları yerine üzerinde pelerini bulunan bir hemşireyle oynadığını gösteren eserini sosyal medya hesabından paylaştı. Hastaneye bir notla birlikte eserini gönderen Banksy, "Yaptığınız her şey için teşekkürler. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum" dedi.

Banksy, başta İngiltere olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle biliniyor. Eserlerinde "Banksy" ismini kullanan ve gerçek ismini gizli tutan sanatçının gerçek kimliği uzun zamandır tartışma konusu. Banksy, eserlerinde özellikle çevreci, savaş karşıtı, insan ve hayvan haklarına ilişkin mesajlarıyla dikkat çekiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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