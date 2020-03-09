Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi?
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Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Dünya

Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi?

werwe

09.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:02
Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyada yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Conona virüsü) salgınına karşı Asya'dan gelen banknotları karantinaya alıyor.


ABD Merkez Bankası (Fed) Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen banknotları ülkenin finansal sisteminde tekrar dolaşıma sokmadan önce olası risklere karşı 7 ila 10 gün boyunca karantinaya almaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

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