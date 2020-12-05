Bankların şeritlerle kapatıldığı o caddeye giriş 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı
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Bankların şeritlerle kapatıldığı o caddeye giriş 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı

05.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:08
Bankların şeritlerle kapatıldığı o caddeye giriş 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında yüzde 100 artış bildirdiği Antalya'da, işlek yaya trafiğine sahip Kazım Özalp Caddesi'nin girişleri 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında yüzde 100 artış bildirdiği Antalya'da, işlek yaya trafiğine sahip Kazım Özalp Caddesi'nin girişleri 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı. Daha önce bankların şeritlerle kapatıldığı cadde, bu kez demir bariyerlerle kapatıldı.

Vaka sayısında yüzde 100 artış yaşanan Antalya'da, korona virüse karşı tedbirler arttırılıyor. Tedbirler kapsamında Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı. Daha önce bankların şeritlerle kapatıldığı caddenin girişi, bu kez Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Milli Egemenlik Caddesi kesişiminden Kale Kapısı'na kadar olan kısmında aynı anda 3 bin 500 kişinin bulunabileceği belirtildi. Belirtilen sınır dolduğunda ise girişler kapatılacak, içerideki yoğunluğun azalmasıyla birlikte tekrar açılabilecek. - ANTALYA

Bankların şeritlerle kapatıldığı o caddeye giriş 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı
Bankların şeritlerle kapatıldığı o caddeye giriş 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı
Bankların şeritlerle kapatıldığı o caddeye giriş 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı
Bankların şeritlerle kapatıldığı o caddeye giriş 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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