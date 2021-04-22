Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz
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Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz

Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs vakalarındaki artışla dikkati çeken Eskişehir'de şeritlerle girilmesi yasaklanan parklara vatandaşların ısrarla girerek banklara oturması sürüyor.

Koronavirüs vakalarındaki artışla dikkati çeken Eskişehir'de şeritlerle girilmesi yasaklanan parklara vatandaşların ısrarla girerek banklara oturması sürüyor.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele nedeniyle parklara ve toplu oturma alanlarına şeritler getirilerek giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Yasağın üzerinden hayli zaman geçmesine rağmen bazı vatandaşlar hala kurallara uymamakta ısrar ediyor. Hamamyolu Caddesi'nde oluşan manzaralar adeta 'duyarsızlığında bu kadarı' dedirttiren cinstendi. Çekilen şeritlere rağmen ısrarla oturma alanlarına ve saksıların kenarlarına oturan vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken, bazılarının da maskelerini çıkarması dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz
Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz
Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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