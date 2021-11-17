BANKLAR YENİLENİYOR

Belediyemiz tarafından şehir merkezindeki oturma banklarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, şehir merkezindeki birçok noktada bulunan banklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

İlk olarak şehir merkezinde yıpranan ve yenilenmeye ihtiyaç duyan banklarda sürdürülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililerimiz, ihtiyaç duyulan tüm bankların kısa süre içerisinde yenileneceğini dile getirdi.

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