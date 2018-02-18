Banking As A Service Summit'e Yoğun İlgi

Bankacılık sektöründen önemli isimlerin ağırlandığı, Koophub'ın düzenlediği "Banking as a Service Summit '18", 8 Şubat 2018 tarihinde Workinton Levent 199'da gerçekleştirildi.

DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, etkinlik ile ilgili görüşlerini Wise TV'ye anlattı.

Duman, etkinlik ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: "Çok güzel bir etkinlik. Türkiye'de bunun yapılması da cidden çok yerinde, çok doğru. Efma'dan ziyaretçileri dinledim, sunumları yol göstericiydi ve ufuk açıcıydı. Bence pek çok kişinin kafalarında bir ışık yaktık. Bu anlamda çok başarılı bir etkinlik. Tebrik ediyorum düzenleyenleri".