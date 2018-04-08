Banking As A Service Kavramı Bankacılık Sektörüne Ne Gibi Faydalar Getirecek?

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "Banking as a service" kavramının bankacılık sektörüne faydaları hakkında Wise TV'ye konuştu.

"Banking as a service" kavramının bankacılık sektöründe insanların daha iyi ve hızlı hizmet alabiliyor olması, kurumsal açıdan bakıldığında müşteriyi memnun ediyor olması anlamına geldiğini belirten Orhun, vatandaşlar için hayatı kolaylaştıran,süreçleri daha hızlandıran ve kurumlar için de bankalarda daha iyi hizmet verebildikleri bir süreç olduğunu ifade etti.