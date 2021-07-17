Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
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Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı.

Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada

Çantayı görüp banka oturan hırsız, rahat tavırlarıyla dikkati çekti

Şüpheli, el çantasını alıp yürüyerek uzaklaştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Arkadaşını ziyarete gelen gurbetçi hem parasından hem pasaportundan oldu

ANTALYA - Antalya'da tatil için arkadaşının yanına gelen gurbetçinin bankın üzerine bıraktığı içinde 3 bin TL para, pasaport ve ehliyetinin bulunduğu el çantası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, çantayı görüp bir süre banka turan ve çantayı inceleyen hırsızın rahat tavırları dikkati çekti.

Olay Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Belek Mahallesi'nde arkadaşının yanına tatile gelen 32 yaşındaki Faik Hacılı, arkadaşının işyerinde kapattığı sırada işyerinin önündeki oturma bankına, içerisinde para ve pasaport ve çeşitli eşyalar bulunan çantasını bırakarak, yeniden dükkanın içerisine girdi. Bankın yanından geçmekte olan ve hünez kimliği belirlenelen hırsızlık şüphelisi, hemen çanayı alıp açmak yerine önce banka oturup bir süre bekledi. Bu sırada çantayı da inceleyen şüpheli, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken bir süre sonra çantayı da alıp yürüyerek banktan uzaklaştı.

Çantanın içinde 3 bin lira parası,ehliyeti ve en önemlisi de pasaportunun bulunduğunu söyleyen Faik Hacılı, 5 dakika içinde bütün eşyalarını kaybettiğini belirterek çıkınca baktım çanta yok. İcinde pasaportum var, kimliğim var, ehliyetim var yaklaşık 3 bin lira param vadı. Para her neyse ama en önemlisi pasaportum" dedi.

Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada
Bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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