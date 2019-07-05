Bankayı soymaya çalışan şüpheli bir gün sonra yakalandı



BAYRAMPAŞA'da elindeki silahlı bir banka şubesine girerek soygun yapmaya çalışan ancak çalışanların alarm butonuna basması sonucu panikleyerek kaçan Taner A.(43) polis tarafından bir gün sonra yakalandı. Soygun teşebbüsü sırasında bankada yaşanan panik, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol caddesi,'ndeki bir iş merkezine Er İş Merkezinde 2 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda bankaya müşteri gibi giren şapkalı ve gözlüklü bir kişi elindeki poşetin içinden çıkardığı silahıyla soygun yapmaya çalıştı. Elindeki poşete banka personelinden para doldurmasını isteyen şüpheli, bir anda alarmın çalışması üzerine paniğe kapıldı. Elindeki silahla sağa sola koşan ve para almaya çalışan şüpheli, bir süre sonra bankadan çıkarak kaçtı. Soygun girişimi sırasında bankada yaşanan panik ise banka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soygun teşebbüsünün ardından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri kullanarak önce şüphelinin eşkali tespit edildi. Rami Kışla caddesi yönünde kaçtığı tespit edilen şüphelinin olay sırasında giydiği elbiseleri bir çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüpheli Taner A. olaydan bir gün sonra soygun teşebbüsünde kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin daha önce de uyuşturucu madde kullanmak suçundan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: DHA

- Istanbul