Bankayı soymaya çalışan bıçaklı şüpheliyi güvenlik görevlisi yakaladı
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Bankayı soymaya çalışan bıçaklı şüpheliyi güvenlik görevlisi yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir bankayı soymaya çalışan bıçaklı şüpheli, bankanın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.

03.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:06
Bankayı soymaya çalışan bıçaklı şüpheliyi güvenlik görevlisi yakaladı

'nin ilçesinde bir bankayı soymaya çalışan bıçaklı şüpheli, bankanın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gelen F.S. (35) elindeki bıçakla gişe görevlisinden paraları bir torbaya koyup kendisine vermesini istedi.

Olayı gören güvenlik görevlisi F.S'yi banka içinde etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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