Bankayı 5 milyon lira zarara uğratan 53 şüpheli gözaltına alındı Bankayı 5 milyon lira zarara uğratan 53 şüpheli gözaltına alındı Muş'ta sahte belge ile özel bir bankayı 5 milyon lira zarara uğratan iki banka müdürü ve 8 memurun da aralarında bulunduğu organize suç örgütü mensubu 56 kişiden 53'ü gözaltına alındı.

Bankayı 5 milyon lira zarara uğratan 53 şüpheli gözaltına alındı

MUŞ - Muş'ta sahte belge ile özel bir bankayı 5 milyon lira zarara uğratan iki banka müdürü ve 8 memurun da aralarında bulunduğu organize suç örgütü mensubu 56 kişiden 53'ü gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle sahte belgeler düzenleyerek özel bir bankadan çiftçilik kredisi adı altında usulsüz kredi çeken, ödeme gücü bulunmayan çok sayıda kişiye kredi çektiren ve çekilen bu kredileri geri ödemeyerek bankayı zarara uğratan örgüte yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak için bir araya gelmiş 11 şüpheli ve örgüte üye olmamakla birlikte suça iştirak eden 45 şüpheli olmak üzere toplam 56 şüphelinin takibinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hedefler arasında 2 banka müdürü, 8 ilçe tarım ve orman müdürlüğü memuru bulunmaktadır. Organize suç örgütünün sahte imza ve belgeler düzenlemek suretiyle, incelenen 6 ay içerisinde bankayı usulsüz en az 5 milyon TL zarara uğrattıkları, hedef şahısların hesaplarında 19 milyon TL şüpheli hesap hareketleri tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak 3 Haziran 2020 günü saat 05.00'dan itibaren eş zamanlı olarak Muş ilinde 55, Şanlıurfa ilinde 1 olmak üzere toplam 56 şüpheli şahsa yönelik icra edilen operasyonda 53 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 3 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınmış olup 46 şüpheli hakkında ise ifadeleri alınmasına müteakip tutuksuz yargılama kararı verilmiştir" denildi.

Yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet 64 gb hafıza kartı, 3 adet usb flash bellek, 3 adet senet, 6 adet banka dekontu, 1 adet hesap cüzdanı, 1 adet imza sirküleri, 1 adet ajanda, 11 adet şüphelilere ait imzaların bulunduğu belgenin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, operasyona Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, ilgili banka genel müdürlüğü, MASAK, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerinin destek ve katkı sağladığı belirtildi.

Gözaltında bulunan 7 şüpheliden; aralarında 2 banka müdürü, 2 tarım müdürlüğü memurunun da bulunduğu 5'i hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandığı, 2'si hakkında ise tutuksuz yargılanma kararı verildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA