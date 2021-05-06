Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi?

Korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında 81 il genelinde tam kapanmaya gidilmesine karar verildi ve sokağa çıkma yasağı uygulamaya geçildi. Tam kapanma sürecinde bankalar açık olacak mı? Tam kapanma sürecinde bankaya gitmek serbest mi? Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Bankaya gitmek için izin nasıl alınır?

Korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında 81 il genelinde tam kapanmaya gidilmesine karar verildi ve sokağa çıkma yasağı uygulamaya geçildi. Tam kapanma sürecinde bankalar açık olacak mı? Tam kapanma sürecinde bankaya gitmek serbest mi? Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Bankaya gitmek için izin nasıl alınır? İşte detaylar haberimizde…

BANKAYA GİTMEK İÇİN İZİN GEREKİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs vaka sayılarının artışından sonra yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ramazan ayında ve ramazan bayramı sürecinde tüm ülkede tam kapanma uygulamasına gidileceğini açıklamıştı. Tam kapanma 29 Nisan'da başladı ve 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanma ile hangi kurumların açık hangilerinin de kapalı olduğu merak edilir oldu. Bankacılık işlemleri olan vatandaşlar da tam kapanmada tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi, bankaya gitmek için izin almak mı gerekiyor, gibi soruları soruyordu. Bankalara tam kapanma döneminde izin almadan gitmek mümkün değil. İzin almadan bankaya gidilirse ceza kesilebilir.

TAM KAPANMADA BANKAYA GİDİLİR Mİ?

Tam kapanmada bankalar kısıtlı çalışan ile belirlenen saatler arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak bankalara gitmek isteyen vatandaşların VEFA destek hattından izin alması gerekiyor. Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşılabilir. Banka işlemlerinden en az 2 saat önce 112 aranarak bankaya gidiş için onay alınabilir.

BANKAYA GİTMEK İÇİN İZİN NASIL ALINIR?

Bankaya gitmek için izin Vefa destek hattından alınabilir. 112'den de ulaşılabilecek olan Vefa destek hattını arayarak bankacılık işlemleri öncesi onay alınabilir.

TAM KAPANMADA MAAŞ ÇEKMEK SERBEST Mİ?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

TAM KAPANMADA BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; ''10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları, Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yaptığı duyuruda, bankaların, toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdüreceği kaydedildi. Banka şubelerinin, 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde makul sayıda personel ile hizmet vereceği belirtildi.