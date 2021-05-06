Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi?
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Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi?

Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında 81 il genelinde tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Bu nedenle Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Artan koronavirüs vakaları sonrası 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda tam kapanmada muaf olanlar da açıklandı. Bankaya gitmek için izin gerekiyor mu? Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi?

Genelgeye göre; hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Yayınlanan genelgede bankların durumu hakkında şu madde yer alıyor; 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet verebilecek.

BANKAYA GİTMEK İÇİN İZİN GEREKİYOR MU?

Tam kapanmada bankaya gitmek isteyen vatandaşların VEFA destek hattını arayarak izin alması gerekiyor. Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşılmakta.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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