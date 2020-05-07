Bankaya girmek için direnen yaşlı adama polis engeli
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Bankaya girmek için direnen yaşlı adama polis engeli

Bankaya girmek için direnen yaşlı adama polis engeli
07.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:03

Zonguldak'ta 65 yaş üzeri olan D.A., bankada işlem yapmak için evden dışarı çıkınca polis engeline takıldı.

Zonguldak'ta 65 yaş üzeri olan D.A., bankada işlem yapmak için evden dışarı çıkınca polis engeline takıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Sapça köyünden geldiği öğrenilen 65 yaş üzerinde olan D.A., bankaya işlem için girerken polis ve banka güvenliği tarafından uyarıldı. Bankaya girmek için direnen D.A., polis tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarı çıkmasının sakıncalı olduğu konusunda uyarılarak evine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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