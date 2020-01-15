Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Haberler » Güncel » Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber

Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana'da, gece bir banka şubesine girdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

15.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:16
Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'da, gece bir banka şubesine girdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Merkez ilçesindeki bir kamu bankasına ait şubeye dün gece girdikten sonra alarmın çalması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Hasan T'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan incelemede, bankanın camının zorlanarak içeriye girildiği tespit edildi.

Şüphelinin de emniyetteki sorgusunda, bankaya girdikten sonra içeride bir süre para aradığını ancak bulamadığını, daha sonra da alarmın devreye girdiğini söylediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün gece saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir kamu bankasına ait şubenin alarmının çaldığını alan polis ekipleri olay yerine gitmiş, ekipler bankanın etrafını sararak zanlı Hasat T'yi yakalamıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler