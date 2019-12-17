Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı (2)
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Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı (2)

BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİAntalya'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi.

17.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51
Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı (2)

BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ

'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra tarafından ikna edildi. Gözaltına alınarak banka şubesinden çıkartılan kişi, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü. 

ANTALYA


Kaynak: DHA
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