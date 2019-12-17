Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı (2)
BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİAntalya'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi.
17.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51
BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ
Antalya'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınarak banka şubesinden çıkartılan kişi, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.
ANTALYA
Kaynak: DHA