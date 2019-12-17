Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı (2)

17.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51

BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ

Antalya'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınarak banka şubesinden çıkartılan kişi, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

ANTALYA

Kaynak: DHA