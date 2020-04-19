Bankaya camını kırarak girdi, 'Sokağa çıkma yasağında yatacak yerim yok' dedi
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Yüreğir, Banka, Polis, Güncel

Bankaya camını kırarak girdi, 'Sokağa çıkma yasağında yatacak yerim yok' dedi

ADANA'da, kaldırım taşıyla camını kırdığı bankaya giren Mehmet A. (30), gözaltına alındı.

19.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:44
Bankaya camını kırarak girdi, 'Sokağa çıkma yasağında yatacak yerim yok' dedi

ADANA'da, kaldırım taşıyla camını kırdığı bankaya giren Mehmet A. (30), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A., emniyetteki ifadesinde, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu. Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dedi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin alarmının çalmasıyla bölgeye polis ekipleri geldi. Camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de birinin olduğunu telsizden anons geçerek, destek ekip istedi. Polisleri gören kişi de sistem odasına girip, saklanmaya çalıştı.

Hırsızlık Büro Amirliği ile Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek, şüpheliyi gizlendiği yerde yakaladı. Alkollü olan ve isminin Mehmet A. olduğu belirlenen şüpheli, polis aracına bindirilirken de "Benim adım, felaket" dedi. Mehmet A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bankadaki incelemede ise çalınan herhangi bir şey olmadığını belirleyen polis, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem yaptı.'YATACAK YERİM YOKTU'

Mehmet A.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu. Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dediği öğrenildi. Mehmet A.'nın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Mehmet A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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