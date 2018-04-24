Bankaya Ait 7 Milyon Avroyla Kaçan Zanlılara Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı

Gaziantep'te yaklaşık 5 yıl önce bir bankaya ait 7 milyon 200 bin avroyla kaçıp teslim olmalarının ardından bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen 2 güvenlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 28 Mart 2013'te İncilipınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bankaya ait 7 milyon 200 bin avronun muhafazası için görevlendirilen özel güvenlik şirketi çalışanları M.V. ile G.A, 31 Temmuz 2013'te teslim olup gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu zanlıları incelemeye başladı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinden bu yana çalınan 7 milyon 200 bin avronun ele geçirilemediği ancak şahısların bu suçtan yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri yapılan çalışmalarda tespit edildi.

Araştırmalar ve istihbarat çalışmaları sonucunda şüphelilerin hırsızlıktan elde ettiği 7 milyon 200 bin avroyla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve 3'üncü kişilerin üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları, iş yerleri ve kuyumcu açtıkları, hayat standartlarının suç tarihi öncesine göre arttığı anlaşıldı.

Bu kapsamda, hırsızlıktan elde ettikleri mal varlıklarını aklama suçuna karıştıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, söz konusu güvenlik görevlileri M.V. ile G.A ile M.V, B.A, M.Y, B.V, R.Ç, E.Ç, E.A, T.V, F.A, G.A, A.A, C.A.V, H.Ç, Z.S ve E.Ç gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 398 gram altın, 3 bin 460 avro, 925 dolar, 3 bin 455 TL, 12 kol saati, 5 pos cihazı, 7 değişik marka ve çaplarda ruhsatsız tabancayla bu tabancalara ait 897 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 16 dolu fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin elde ettikleri parayla temin ettikleri değerlendirilen, 19 taşınmaz, 12 değişik markalarda taşıt, 1 şirket ile ayrı bir şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.