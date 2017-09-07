Bankanın Yönetim Kuruluna Dokunma Kredi Çeken Garibanla Uğraş - Ümit Özdağ

Bankanın Yönetim Kuruluna Dokunma Kredi Çeken Garibanla Uğraş - Ümit Özdağ

Bankanın yönetim kuruluna dokunma kredi çeken garibanla uğraş - Ümit Özdağ.

Bankanın yönetim kuruluna dokunma kredi çeken garibanla uğraş - Ümit Özdağ