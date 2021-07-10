Bankanın para nakil aracını soyan terörist yakalandı

Bankanın para nakil aracını soyan terörist yakalandıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir kamu bankasının para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist S.T., Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bankanın para nakil aracını soyan terörist yakalandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir kamu bankasının para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist S.T., Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir kamu bankasının para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist S.T.'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 'Devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan aranan ve hakkında kamu kurum kuruluş ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu yönünde istihbari bilgiler de olan S.T., özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Teröristin saklandığı evde yapılan aramada AK-47 uzun namlulu silah, 7.65 tabanca, 2 el bombası ele geçirildi. S.T emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı