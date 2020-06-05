Bankamatiğin yanması sonucu maddi hasar oluştu Adana'da özel bir bankaya ait bankamatiğin yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Adana'da özel bir bankaya ait bankamatiğin yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatik ve yanındaki ağaçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bankamatik ve ağaçtaki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle bankamatikte maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA