Bankaların yurtdışı işlemlerinde sınır genişletildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bankaların yurtdışı işlemlerinde sınır genişletildi

30.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:27
Bankaların yurtdışı işlemlerinde sınır genişletildi

Bankaların yurtdışı yerleşik finans kuruluşlarıyla yaptıkları bazı TL işlemlerin özkaynaklara oranında sınır "yüzde 0.5"ten "yüzde 2.5"e genişletildi.

Bankaların yurtdışı yerleşik finans kuruluşlarıyla yaptıkları bazı TL işlemlerin özkaynaklara oranında sınır "yüzde 0.5"ten "yüzde 2.5"e genişletildi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta yapılan düzenleme ile bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırıldığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Kasım  tarihli ve 9273 sayılı kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, yüzde 0.5 yerine, yüzde 2.5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir."

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı
Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı
GTO kasım ayı meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı
GTO kasım ayı meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı
Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Enes Batur Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Cuma Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bankaların yurtdışı işlemlerinde sınır genişletildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:27:44. #1.15#
title