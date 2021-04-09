Bankaların üye iş yerlerinin risk kontrolüne çözüm

Ödeme altyapıları sunan Payten, PCI Checklist iş birliği ile bankalara ve finans kuruluşlarına işyeri güvenlik çözümleri sunmaya başladığını duyurdu.

Ödeme altyapıları sunan Payten, PCI Checklist iş birliği ile bankalara ve finans kuruluşlarına işyeri güvenlik çözümleri sunmaya başladığını duyurdu. Geliştirilen ürünle, bankalara üye işyerlerinin risk kontrolü ve üçüncü parti veri ihlallerinin riskleri ölçülebilecek.

Bankalar ve ödeme kuruluşlarının diğer firmalara göre daha büyük siber riskleri bulunuyor. Kontrol edilmeyen tek bir üye işyeri bu şirketlere büyük zarar verebiliyor. Bu kapsamda, Payten Türkiye ile PCI Checklist arasında iş birliği yapıldı. PCI Checklist tarafından geliştirilen Finansal Teknoloji Güvenlik Hızlandırıcısı (FGH) ürününün Türkiye, Azerbaycan ve Makedonya dahil 8 ülkede bankalara ve ödeme kuruluşlarına sunulacağı bildirildi. Böylece, Payten müşterileri artık üçüncü parti veri ihlallerinin risklerini ölçerek, yöneterek ve azaltarak istenmeyen sonuçları daha hızlı engelleyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı