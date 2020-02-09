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Bankaların swap işlemlerine sınırlama

BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldı.

09.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:06
Bankaların swap işlemlerine sınırlama

BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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