Bankaların swap işlemlerine sınırlama
BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldı.
09.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:06
BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com