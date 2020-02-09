Bankaların swap işlemlerine sınırlama

09.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:06

BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldı.