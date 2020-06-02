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Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı
02.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:01

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre cezalara konu olan aykırı işlemleri 6 başlıkta yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını artırdığını ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine ağırlaştırdığını ifade etti.

Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin makul bir gerekçe olmadan kullandırılmadığının altını çizen bankacılık kaynakları, maaş hesaplarına mevzuattaki sınır olan 1/4'ün üzerinde bloke konulması veya tahsilat sağlanmasının da diğer bir aykırılık sebebi olduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç başlatmanın, takibe atmanın ve tedbir koymanın da şikayete konulardan olduğunu kaydetti.

Piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesinin de BBDK'ya gelen şikayetler arasında olduğunu bildiren kaynaklar, "Talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılması da aykırılıklar arasında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

BDDK, 20 Mart'ta bankalara gönderdiği talimatla Kovid-19 salgını döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemişti.

BDDK, müşteri şikayetlerinin çözümü için takipte

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in 13 Nisan'da AA'ya verdiği röportajda, vatandaşların ticari ve bireysel fark etmeksizin tüm taleplerini 7 gün ve 24 saat esasına göre internet ve çağrı merkezi kanalıyla alabilecek ve bankalara iletebilecek bir yapı oluşturduklarını belirtmişti.

BDDK 29 Mayıs'ta duyurduğu kararında "şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" ifadesine yer vermişti.

Müşteriler, https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/ ve 0850 222 23 35 numaralı çağrı merkezi üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. BDDK, müşteri şikayetlerinin çözümü için takibini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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