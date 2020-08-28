Bankaların para kuryeliğinin yapıldığı iş yerinde silahlı soygun girişimi; olay anı kamerada
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Bankaların para kuryeliğinin yapıldığı iş yerinde silahlı soygun girişimi; olay anı kamerada

DENİZLİ'de, özel bankaların para kuryeliğini yapan ve 13 milyon liranın olduğu öne sürülen özel güvenlik şirketi şubesinde, soygun girişimi yaşandı.

Bankaların para kuryeliğinin yapıldığı iş yerinde silahlı soygun girişimi; olay anı kamerada
28.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:25

DENİZLİ'de, özel bankaların para kuryeliğini yapan ve 13 milyon liranın olduğu öne sürülen özel güvenlik şirketi şubesinde, soygun girişimi yaşandı. Kargocu kılığında iş yerine gelen 3 şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edilince, havaya ateş edip, kaçtı. Polis inceleme başlatırken, soygun girişimi sırasında yaşananlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'ndeki özel güvenlik şirketi şubesinde yaşandı. Özel bankaların para kuryeliğini yapan ve bankaların ATM makinelerine para taşıyan özel güvenlik şirketine, bez maskeli 3 kişi geldi. Otomobille şubeye gelen hırsızlardan ikisi, araçtan indi. Şüphelilerden biri kendisini kargo görevlisi olarak tanıtıp, içeri girerken, diğeri kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheli, belinden tabancasını çıkardı. Bu sırada şirketin güvenlik görevlisi durumu fark edip, tabancasını çıkarmak istedi. Ancak, şüpheli, özel güvenlik görevlisinin üzerine atlayıp, sarılarak tabancasını çıkarmasına engel oldu. Bu sırada, gürültülere koşan diğer özel güvenlik görevlileri tabancalarını çıkartıp, yardıma geldi. Bunun üzerine şüpheli, havaya tek el ateş edip, dışarı kaçtı. Şüpheli, dışarda gözcülük yapan diğer arkadaşıyla olay yerine geldikleri otomobile koşmaya başladı. Otomobile binecekleri sırada şüphelilerden biri düştü. Ancak otomobil bu sırada hareket etti. Şüpheliler, arkadaşların olay yerinde kaldığını fark edip, aldıktan sonra tekrar yollarına devam edip, kaçtı.

'GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI'Yaşananları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin, 13 milyon lira paranın bulunduğu özel güvenlik şirketinin merkezinin önünden birkaç kez geçtikleri de anlaşıldı. Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinin içinde ve önünde polis ekipleri inceleme yaptı, boş kovan aradı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtları da detaylı olarak incelemeye alındı.'KÖR KURŞUN İSABET ETMESİN DİYE SAKLANDIM'

Görgü tanığı olan kadın, "Ben balkonda otururken, silah seslerini duydum, çok korktum. Kör bir kurşun isabet etmesin diye saklandım. Daha sonra baktığımda, yüzlerinde maske olan iki kişi, otomobile biniyordu. Ancak biri kaçarken dengesini kaybedip, düştü.  Kalkıp otomobile binip kaçtılar" dedi.


Kaynak: DHA

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