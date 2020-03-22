Bankaların mesai saati değişecek mi?
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bankaların mesai saatlerinde değişikliğe gidiliyor.
22.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:18
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bankaların mesai saatlerinde değişikliğe gidiliyor.
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Kaynak: Dunya.com