Bankaların Kovid-19 önlemleri
Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla aldığı tedbirleri genişletti.
23.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:40
Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla aldığı tedbirleri genişletti.
Bazı bankalar, çalışma saatlerini güncellerken, müşteriler içeriye sırayla alınıyor.
Silivri'de, aldıkları sayı doğrultusunda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bazı bankaların önünde yoğunluğa neden oldu.
Sırada yaşlıların olması da dikkati çekti. Banka önünde bekleyen bazı müşterilerin maske taktığı görüldü.
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Kaynak: AA