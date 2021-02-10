Bankaların altın değerlemesine esas değerler belirlendi
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Bankaların altın değerlemesine esas değerler belirlendi

10.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:45
Bankaların altın değerlemesine esas değerler belirlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine esas olacak "asgari milyem değerlerini" belirledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine esas olacak "asgari milyem değerlerini" belirledi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğiyle, bu yönetmeliğin 4. maddesine bir fıkra eklendi:

"Bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerlenir. "Değerleme işlemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın; ayırt edici/tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneği müşteriye verilir."Milyem değerler şöyle sıralandı: 24 ayar  Darphane ürünleri                                    0.99524 ayar  BİAŞ listesindeki rafine ürünleri              0.99524 ayar  BİAŞ listesinde olmayan rafine ürünleri  0.99222 ayar  Darphane üretimi ziynet                          0.91222 ayar  22 ayar bilezik                                         0.91022 ayar  muhtelif hurda altın                                  0.90721 ayar  muhtelif hurda altın                                  0.85518 ayar  muhtelif hurda altın                                  0.72514 ayar  muhtelif hurda altın                                  0.555  8 ayar  muhtelif hurda altın                                  0.2975  (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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