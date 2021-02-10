Bankaların altın değerlemesine esas değerler belirlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine esas olacak "asgari milyem değerlerini" belirledi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğiyle, bu yönetmeliğin 4. maddesine bir fıkra eklendi:

"Bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerlenir. "Değerleme işlemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın; ayırt edici/tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneği müşteriye verilir."Milyem değerler şöyle sıralandı: 24 ayar Darphane ürünleri 0.99524 ayar BİAŞ listesindeki rafine ürünleri 0.99524 ayar BİAŞ listesinde olmayan rafine ürünleri 0.99222 ayar Darphane üretimi ziynet 0.91222 ayar 22 ayar bilezik 0.91022 ayar muhtelif hurda altın 0.90721 ayar muhtelif hurda altın 0.85518 ayar muhtelif hurda altın 0.72514 ayar muhtelif hurda altın 0.555 8 ayar muhtelif hurda altın 0.2975 (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı