SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi - Ekonomi
Bağ Kur, Banka, Ekonomi

Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi

Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye ediyor.

01.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:24
Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi

Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye ediyor.

Emekli Sandığı emeklileri için nisan ayı maaş ödemeleri bugün başlarken, tahsis numaralarına göre 1-5 Nisan'da ödemeler tamamlanacak. Yaklaşık 13 milyon emekliye ise 7 Nisan'dan itibaren bayram ikramiyeleri ödenecek.

Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

Kovid-19 salgınının yayılma sürecine ilişkin etkinin en aza indirilebilmesi için sosyal mesafenin korunması, kalabalık ve kitle halinde bir yerde bulunulmaması büyük önem taşıyor.

Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.

Nakit ihtiyacı olanların ise sosyal mesafeyi koruyarak ATM'lerden nakit ihtiyaçlarını gidermeleri sağlıkları açısından bir gereklilik olarak görülüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ile evde ödeme

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.

Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak Ekonomi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Ekonomi
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Ekonomi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Dilan Çıtak Guido Senia Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Polis Milli Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 12:56:42. #1.14#
title