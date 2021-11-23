Bankalarda sorun mu var? Bankalar döviz işlemlerini durdurdu mu? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank çöktü mü? Dolar alım satım neden yapılmıyor?

Bankalarda sorun mu var? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank çöktü mü? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Döviz kurlarında yaşanan anlık yükseliş ve düşüşlerin ardından bankalara erişimde sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Peki Yapı Kredi çöktü mü? İş Bankası çöktü mü? Bankalara neden girilemiyor?

BANKALARDA SORUN MU VAR?

Sosyal medya kullanıcılarının belirttiklerine göre özellikle Yapı Kredi, İş Bankası ve Akbank uygulamalarına giriş yapmada sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DOLAR REKOR KIRDI

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 15.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 16 artışla 13.3 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 16,9 değer kazanarak 15,1'dan, sterlin/TL de yüzde 15 yükselişle 17,8'den satılıyor.

DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ DURDU

Döviz kurundaki artışın önlenememesiyle birlikte birlikte bankalar döviz alım-satım işlemlerini kısa süreli olarak durdurdu.

Türk lirasının serbest düşüşe geçmesiyle birlikte dolar kuru bugün 13,30 seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Döviz kurundaki bu hareketliliğin inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla bankaların mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemleri yapılamamaya başladı.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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