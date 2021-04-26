Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
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Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'

Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz hafta perşembe 19.00'de başlayan ve bu sabah 05.00'de biten sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarıya çıkan Eskişehirliler, ilk önce bankalara koştu.

Geçtiğimiz hafta perşembe 19.00'de başlayan ve bu sabah 05.00'de biten sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarıya çıkan Eskişehirliler, ilk önce bankalara koştu.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte vatandaşlaralar bankalar önünde uzun kuyruk oluşturdu. Son 3 gündür dışarıya çıkamayan vatandaşlar günün ilk saatlerinde soluğu bankalarda aldı. Korona virüs nedeniyle kontrol edilerek tek tek içeri alınan insanlar, sözde sosyal mesafeyi koruyarak uzun süre dışarıda beklediler. Kısıtlamanın ardından ilk pazartesi bazı vatandaşlar emekli maaşlarını almak için, bazıları ise günlük işlemlerini tamamlamak için kuyruğa girdiler. Yapılan gözlemlerde şehir merkezinde bulunan hemen hemen her banka şubeleri ve ATM'lar önünde oluşan uzun kuyruk, kaldırımlardan taştı. Oluşan kuyruk nedeniyle normal yürümek isteyen vatandaşlar da yol geçmekte zorluk yaşadı.

Öte yandan, maskelerini takan vatandaşlar, işlemlerini yaptırabilmek için uzun süre kapıda bekledikten sonra kontrol edilerek içeri alınırsa da dışarıdaki görüntü duyarlıları tedirgin ediyor. - ESKİŞEHİR

Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'
Bankalarda 'kısıtlama kuyruğu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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