Bankalararası Kart Merkezi nedir, görevleri nelerdir? BKM Bankalararası Kart Merkezi başkanı kimdir?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bankalar arasında kartlı ödeme sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlar. BKM, Türkiye'deki tüm bankaların kart operasyonları ve kartlı ödeme sistemlerini koordine eder, düzenler ve denetler. BKM'nin başkanı, bankalar arasındaki bu önemli bağlantıyı yönetir. Bankalararası Kart Merkezi nedir, görevleri nelerdir?

BANKALARARASI KART MERKEZİ NEDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) (https://bkm.com.tr/) kartlı ödemelere ilişkin ortak sorunlara çözüm bulmak, ülkemizdeki banka ve kredi kartları kural ve standartlarını geliştirmek amacıyla 1990 yılında kurulmuştur.

BKM işleticisi olduğu Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi (YTHS) adındaki ödeme sistemi ile banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler dolayısıyla bankalar ve kart faaliyeti gerçekleştiren diğer kuruluşlar arasındaki ödemelerin gerçekleşmesi için gerekli takas ve mutabakat hizmeti sunmaktadır. YTHS katılımcıları listesine buradan erişilebilmektedir.

BKM'ye ödeme sistemi işleticisi olarak faaliyet izni verilmiş ve söz konusu Karar, 19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tarihçe:

1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan ve 2020 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. (TCMB)'nin hâkim hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) ödeme sistemleri ekosistemine güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kurumdur.

Verimli operasyonları ve yüksek işlem hacmi ile dünyada alanında örnek gösterilen BKM, güçlü teknik donanım ve insan kaynaklarıyla ödeme sistemlerinde perakende sektörüne, kamuya ve bireylere en iyi hizmeti sunmaya odaklanmıştır. Bugün, dijital ödemelerin gelişimine katkıda bulunmayı görev edinen BKM, milli temel altyapılar ve sistemler geliştirerek ekosistemde verimlilik, kolaylık, hız, güvenlik ve güvenilirlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart uygulamaları içinde bulunan Üyeler ve işlem tarafları arasında uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye genelinde Üyeleri ve BKM' den hizmet alan taraflar için uygulamalar ile yurt içi kuralları oluşturmak, Üyeler arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurt dışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde Üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek, halen hizmet kullanıcıları tarafından devam ettirilen işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir merkezden yürütmek, BKM' nin ana faaliyetleri arasındadır.

Yönetim Şeması: